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Черкаські Мавпи зіграють із Запоріжжям, Дніпро - зі Старим Луцьком: розклад матчів Суперліги на 18 березня

Сьогодні 11:20 131 0
Черкаські Мавпи зіграють із Запоріжжям, Дніпро - зі Старим Луцьком: розклад матчів Суперліги на 18 березня
Фото - ФБУ
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Кривбас, #БК Черкаські Мавпи, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

В українській чоловічій баскетбольній Суперлізі 18 березня відбудеться три поєдинки.

Черкаські Мавпи гратимуть проти Запоріжжя у центральному матчі ігрового дня. Старий Луцьк протистоятиме лідеру чемпіонату БК Дніпро. Столичний Київ-Баскет змагатиметься з Кривбасом.

Розклад ігор Суперліги на 17 березня:

  • 12:00. Черкаські Мавпи - Запоріжжя
  • 15:00. Старий Луцьк - Дніпро
  • 18.00 Київ-Баскет - Кривбас

Ігри заключного баблу проходитимуть у київському ПС "Венето".

Напередодні Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію. Вікторію у матчі з лідером турніру відсвяткували Мавпи.

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