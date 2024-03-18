Черкаські Мавпи зіграють із Запоріжжям, Дніпро - зі Старим Луцьком: розклад матчів Суперліги на 18 березня

Джерело - Чемпіон.

В українській чоловічій баскетбольній Суперлізі 18 березня відбудеться три поєдинки.

Черкаські Мавпи гратимуть проти Запоріжжя у центральному матчі ігрового дня. Старий Луцьк протистоятиме лідеру чемпіонату БК Дніпро. Столичний Київ-Баскет змагатиметься з Кривбасом.

Розклад ігор Суперліги на 17 березня:

12:00. Черкаські Мавпи - Запоріжжя

15:00. Старий Луцьк - Дніпро

18.00 Київ-Баскет - Кривбас

Ігри заключного баблу проходитимуть у київському ПС "Венето".

Напередодні Дніпро вперше програв у поточному сезоні, перервавши свою 24-матчеву переможну серію. Вікторію у матчі з лідером турніру відсвяткували Мавпи.

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