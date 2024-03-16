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Денвер переграв Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Сьогодні 09:15 109 0
Денвер переграв Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. 

НБА - Регулярний чемпіонат
16 березня

Детройт - Маямі 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)

Шарлотт - Фінікс 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

Торонто - Орландо 103:113 (27:24, 21:26, 25:34, 30:29)

Новий Орлеан - Кліпперс 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)

Сан-Антоніо - Денвер 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)

Юта - Атланта 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26)

Нагадаємо, Бостон став першою командою, що гарантувала собі участь в плей-оф НБА сезону-2023/24.

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