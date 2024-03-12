Головне
Світоліна поступилася в третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:19 898
Дніпро-1 не зміг здолати ЛНЗ Черкаси у 21 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 562
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Павлюченкової
Сьогодні 13:43 1019
Тектонічні зміни в Житомирі й дилема Шовковського. Головні інтриги 21 туру УПЛ
Сьогодні 13:38 221
Рейтинг HLTV: NAVI втрималися в топ-10 команд світу
Сьогодні 09:00 1735
Арсенал прийме Порту, Барселона зіграє з Наполі в 1/8 фіналу ЛЧ
Сьогодні 08:35 457
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса
Сьогодні 06:13 3658
Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році
Сьогодні 00:22 1782
Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:22 350
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею
Вчора 20:30 5008
Прямі трансляції

Скапінцев набрав 13 очок у G-Лізі

А Марковецький завершив сезон в NCAA
Сьогодні 15:40 117 0
Скапінцев набрав 13 очок у G-Лізі
#Дмитро Скапінцев

Джерело - ФБУ.

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Вестчестеру здобути перемогу в G-Лізі над Сайт Бей Лейкерс із рахунком 131:116.

Про це інформує сайт ФБУ

Він вийшов із лави запасних, зіграв 25 хвилин. У активі баскетболіста: 13 очок (4/4 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/4 штрафні), 6 підбирань, 5 передач, 1 блок-шот при 4 фолах і 4 втратах.

Зазначимо, Вестчестер займає останню 8 позицію в Східному дивізіоні з 8-ма перемогами у 27 матчах.

У NCAA Сан-Франциско програв в півфіналі плей-оф конференції Гонзазі 77:89. Українець Володимир Марковецький провів на майданчику 5 хвилин, за які набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зробив 3 підбирання при 1 фолі.

Таким чином, Марковецький завершив сезон, зігравши у 27 матчах (2 в старті), граючи в середньому 6.7 хвилин, набираючи 1.8 очка, 1.6 підбирань та 0.3 передачі. В плей-оф конференцій NCAA з українців залишається лише Макс Шульга з Вірджинією Ремс - у ніч на 14 березня команда проведе матч 1/8 фіналу.

Нагадаємо, напередодні Скапінцев також провів вдалу гру за свій клуб.

Із усіма результатами і оглядами матчів останнього ігрового дня НБА можна ознайомитися за посиланням.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею 5008
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса 3658
Збірна України з боксу зазнала краху на кваліфікаційному турнірі до Олімпіади Збірна України з боксу зазнала краху на кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 7271
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 7232
Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році 1782
Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації 5513 2
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48523
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39261
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10647 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20187 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11173
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103204