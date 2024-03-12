А Марковецький завершив сезон в NCAA

Джерело - ФБУ.

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Вестчестеру здобути перемогу в G-Лізі над Сайт Бей Лейкерс із рахунком 131:116.

Про це інформує сайт ФБУ

Він вийшов із лави запасних, зіграв 25 хвилин. У активі баскетболіста: 13 очок (4/4 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/4 штрафні), 6 підбирань, 5 передач, 1 блок-шот при 4 фолах і 4 втратах.

Зазначимо, Вестчестер займає останню 8 позицію в Східному дивізіоні з 8-ма перемогами у 27 матчах.

У NCAA Сан-Франциско програв в півфіналі плей-оф конференції Гонзазі 77:89. Українець Володимир Марковецький провів на майданчику 5 хвилин, за які набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зробив 3 підбирання при 1 фолі.

Таким чином, Марковецький завершив сезон, зігравши у 27 матчах (2 в старті), граючи в середньому 6.7 хвилин, набираючи 1.8 очка, 1.6 підбирань та 0.3 передачі. В плей-оф конференцій NCAA з українців залишається лише Макс Шульга з Вірджинією Ремс - у ніч на 14 березня команда проведе матч 1/8 фіналу.

Нагадаємо, напередодні Скапінцев також провів вдалу гру за свій клуб.

Із усіма результатами і оглядами матчів останнього ігрового дня НБА можна ознайомитися за посиланням.