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Бостон Михайлюка переміг Портленд: результати матчів НБА

Сьогодні 07:39 127 0
Бостон Михайлюка переміг Портленд: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. Зокрема Бостон Святослава Михайлюка переміг Портленд. Українець пропустив поєдинок через особисті причини.

НБА - Регулярний чемпіонат
12 березня

Детройт - Шарлотт 114:97 (34:23, 19:23, 33:21, 28:30)

Клівленд - Фінікс 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20)

Сан-Антоніо - Голден Стейт 102:112 (37:29, 23:29, 18:32, 24:22)

Чикаго - Даллас 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)

Денвер - Торонто 125:119 (32:34, 19:34, 42:30, 32:21)

Портленд - Бостон 99:121 (28:37, 24:29, 23:22, 24:33)

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