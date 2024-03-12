Бостон Михайлюка переміг Портленд: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. Зокрема Бостон Святослава Михайлюка переміг Портленд. Українець пропустив поєдинок через особисті причини.
НБА - Регулярний чемпіонат
12 березня
Детройт - Шарлотт 114:97 (34:23, 19:23, 33:21, 28:30)
Клівленд - Фінікс 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20)
Сан-Антоніо - Голден Стейт 102:112 (37:29, 23:29, 18:32, 24:22)
Чикаго - Даллас 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)
Денвер - Торонто 125:119 (32:34, 19:34, 42:30, 32:21)
Портленд - Бостон 99:121 (28:37, 24:29, 23:22, 24:33)