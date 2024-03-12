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Прометей і Бург зіграють у 1/4 фіналу Єврокубку: анонс матчу

Відомі кадрові втрати українців
Сьогодні 13:21 240 0
Прометей і Бург зіграють у 1/4 фіналу Єврокубку: анонс матчу
Фото - БК Прометей
#Ронен Гінзбург, #БК Прометей, #Ілля Сидоров, #Іссуф Санон

Джерело - Чемпіон.

Матч чвертьфіналу плей-оф Єврокубку з баскетболу між українським Прометеєм і Бургом відбудеться сьогодні, 12 березня, у Франції. Початок гри запланований о 20:30 за Києвом. 

Українська команда втратила перед важливою грою захисника Іссуфа Санона через травму. Український баскетболіст отримав пошкодження на останній хвилині матчу з Арісом, коли долю поєдинку вже було давно вирішено.

Також під питанням  вихід на майданчик через травму розігруючого Іллі Сидорова. Але капітан слобожанців полетів до Франції разом із командою.

Підопічні Ронена Гінзбурга провели дуже нерівний єврокубковий сезон. А Бург виграв свою групу та є фаворитом у 1/4 фіналу. Французи мають гарний збалансований склад і виступатимуть удома. Але у них ще немає стабільності, яка відрізняє класні колективи від просто хороших. 

Нагадаємо, Прометей не зіграв за розкладом у ЛЕБЛ із Тарту і Талтех через плей-оф Єврокубку.

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