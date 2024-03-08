Прометей не зіграє за розкладом із Тарту і Талтех через плей-оф Єврокубку

Естонці вимагають покарати українців

Джерело - Tribuna.

У БК Прометей було заплановано у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі матчі на 9 (Тарту) та 10 (Талтех) березня, а вже 12-го українці гратимуть у чвертьфіналі Єврокубку проти французького Бурга. Український клуб матчі ЛЕБЛ не зможе зіграти за розкладом.

Про це повідомляє Tribuna.

На прохання підопічних Ронена Гінзбурга недільний домашній матч було перенесено. Це підтверджує суперник Талтех.

А Тарту вирішив йти іншим шляхом. Клуб уже поінформував, що українська команда повідомила, що не прибуде на матч за 24 години до гри. Тому вимагають своєму супернику зарахувати технічну поразку.

"Можна жартома сказати, що ми настільки заблокували захист, що втримали четвертьфіналіста Єврокубку з нулем очок. Але це далеко не жарт, тому що Прометей вирішив не приїжджати на наш запланований домашній матч у суботу та повідомив про це лігу й нас за 24 години до гри. Таке рішення не може мати іншого результату, крім поразки 0:20. Ми б дуже хотіли зіграти з Прометеєм удома в Тарту, але якщо так, то нехай буде так. Іншими словами, коротко - матчу з Прометеєм не буде, а ми отримуємо перемогу 20:0", - йдеться у повідомленні Тарту.

Нагадаємо, Фінал чотирьох Кубку України пройде у столичному ПС "Венето": 9 березня відбудуться півфінальні матчі, а 10-го - фінал.