Адетокумбо та Ліллард установили один на двох рекорд НБА

А також повторили досягнення 1980 року

Джерело - Tribuna.

Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо та розігруючий Деміан Ліллард стали першими одноклубниками в історії Національної баскетбольної ліги, які набрали 20+ очок і 10+ передач у двох матчах поспіль.

Про це повідомляє Tribuna.

Баскетболісти провели результативний матч проти Кліпперс (124:117).

Янніс набрав 34 очки (10/15 штрафних), 7 підбирань і 10 передач.

Ліллард записав на свій рахунок 35 очок (7/13 триочкових, 6/7 штрафних), 7 підбирань і 11 передач.

По 30+ очок і 10+ передач за одну зустріч раніше набирав дует із однієї команди у далекому 1980 році.

Нагадаємо, напередодні їм підкорилося 20+ очок і 10+ передач у програному матчі з Лейкерс легендарного ветерана Леброна Джеймса.