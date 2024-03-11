Адетокумбо та Ліллард установили один на двох рекорд НБА

Джерело - Tribuna.
Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо та розігруючий Деміан Ліллард стали першими одноклубниками в історії Національної баскетбольної ліги, які набрали 20+ очок і 10+ передач у двох матчах поспіль.
Про це повідомляє Tribuna.
Баскетболісти провели результативний матч проти Кліпперс (124:117).
Янніс набрав 34 очки (10/15 штрафних), 7 підбирань і 10 передач.
Ліллард записав на свій рахунок 35 очок (7/13 триочкових, 6/7 штрафних), 7 підбирань і 11 передач.
По 30+ очок і 10+ передач за одну зустріч раніше набирав дует із однієї команди у далекому 1980 році.
Нагадаємо, напередодні їм підкорилося 20+ очок і 10+ передач у програному матчі з Лейкерс легендарного ветерана Леброна Джеймса.