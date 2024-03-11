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Адетокумбо та Ліллард установили один на двох рекорд НБА

А також повторили досягнення 1980 року
Сьогодні 12:23 160 0
Адетокумбо та Ліллард установили один на двох рекорд НБА
Фото - Кійоши Міо
#NBA, #Леброн Джеймс, #Янніс Адетокумбо, #Деміан Ліллард

Джерело - Tribuna.

Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо та розігруючий Деміан Ліллард стали першими одноклубниками в історії Національної баскетбольної ліги, які набрали 20+ очок і 10+ передач у двох матчах поспіль.

Про це повідомляє Tribuna.

Баскетболісти провели результативний матч проти Кліпперс (124:117).

Янніс набрав 34 очки (10/15 штрафних), 7 підбирань і 10 передач.

Ліллард записав на свій рахунок 35 очок (7/13 триочкових, 6/7 штрафних), 7 підбирань і 11 передач.

По 30+ очок і 10+ передач за одну зустріч раніше набирав дует із однієї команди у далекому 1980 році.

Нагадаємо, напередодні їм підкорилося 20+ очок і 10+ передач у програному матчі з Лейкерс легендарного ветерана Леброна Джеймса.

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