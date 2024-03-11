Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто Олексія Леня зазнав поразки від Г'юстона. Українець провів на майданчику 5 хвилин, заробив 4 очки, 1 асист та 1 підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

11 березня

Кліпперс - Мілвокі 117:124 (33:29, 29:30, 23:32, 32:33)

Атланта - Новий Орлеан 103:116 (20:26, 22:27, 23:27, 38:36)

Маямі - Вашингтон 108:110 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)

Орландо - Індіана 97:111 (24:18, 26:29, 21:39, 26:25)

Сакраменто - Г'юстон 104:112 (30:23, 29:31, 14:32, 31:26)

Клівленд - Бруклін 101:120 (28:29, 23:23, 29:44, 21:24)

Нью-Йорк - Філадельфія 73:79 (15:15, 16:22, 25:26, 17:16)

Оклахома-Сіті - Мемфіс 124:93 (38:24, 26:19, 38:25, 22:25)

Лейкерс - Міннесота 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)