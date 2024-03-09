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Клевзуник: Вітаю наших уболівальників, які приїхали - це їхня перемога також

У Прометея розповіли про вихід до фіналу Кубку України
Сьогодні 21:00 136 0
Клевзуник: Вітаю наших уболівальників, які приїхали - це їхня перемога також
#Денис Клевзуник

Джерело - ФБУ.

Головний тренер Олександр Пащенко та найкращій гравець матчу Денис Клевзуник прокоментували вольову перемогу молодіжного складу Прометею над клубом Суперліги Київ-Баскет. 

Їх слова передає прес-служба Федерації баскетболу України.

Коментарі

Клевзуник, захисник Прометея:

- Хочу привітати наших уболівальників, які приїхали - це  їхня перемога також. Вітаю також президента. Дужа класні емоції. Були проблеми у першій половині, але третя-четверта чверті вийшли дуже якісними. Думаю, що глядачам сподобалася гра, хоч нам не дуже. В другій половині поговорили між собою. Розібралися, що не так робимо у захисті. Вирішили трохи додати темпу. В третій чверті набрали багато очок, пішли у швидкий відрив. Гарно зіграли.

Пащенко, головний тренер Прометея:

- Вітаю всіх, хто причетний до нашої гри. Багато людей приклали до цього руку, сподівались на нас. Мені не сподобалася наша гра в захисті, ми на цьому провалили першу і другу чверть. Потім трохи поміняли правила в захисті в другій половині. Щось вийшло, щось - ні, але від захисту пішов напад. Результат на табло.

Ми давно грали без вболівальників. Дуже приємно, що вони були присутні. Було наче свято. Ми завелись спочатку, але це трохи зіграло злий жарт. Після перерви стабілізували наші емоції. Чи повинні ми бути в Суперлізі після перемог над суперниками звідти? Це хай вирішують наші керівники. Ми робимо свою справу. Хлопці гарно працюють. Я їм у цьому допомагаю.

Нагадаємо, дублери слобожанського Прометея перемогли столичний Київ-Баскет у близькому матчі півфіналу Кубку України-2023/2024. Хоча кияни потужно почали та виграли першу половину зустрічі.

В іншій грі 1/2 фіналу КУ лідер Суперліги Дніпро переміг волинський Старий Луцьк.

Фінальний матч Кубку запланований на 10 березня. Початок - о 17:00 у київському ПС "Венето".

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