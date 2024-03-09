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Дубль Прометея переміг Київ-Баскет у 1/2 фіналу Кубку України

Кияни лідирували майже всю гру
Сьогодні 16:03 211 0
Дубль Прометея переміг Київ-Баскет у 1/2 фіналу Кубку України
Фото - ФБУ
#Київ-Баскет, #БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Другий склад слобожанського Прометея перемiг столичний Київ-Баскет у близькому матчі півфіналу Кубку України-2023/2024, який відбувся в київському ПС "Венето".

Гра завершилася з рахунком 89:82.

Кияни потужно почали та виграли першу половину зустрічі. Але у третій чверті суперники зробили ривок, на який у Київ-Баскета не знайшлося аргументів. Наприкінці матчу лідер Вищої ліги Прометей вийшов уперед і довів гру до перемоги.

У слобожанців найрезультативнішим став вихованець южненського Хіміка Денис Клевзуник, який набрав 20 очок і зробив 13 підбирань. У киян відзначимо Павла Буренка - 27 очок.

Кубок України з баскетболу

1/2 фіналу.  Київ, ПС "Венето"   

9 березня

Київ-Баскет - Прометей 82:89 (26:22, 20:14, 17:27, 19:26)

Київ-Баскет: Буренко 27 - 7 втрат, Байнум 22, Кошеватський 21 + 8 пiдбирань + 6 передач, Заплотинський 7 + 7 пiдбирань, Зайцев 0 — старт; Скіра 5, Стародуб 0, Кісільчук 0, Юрченко 0. 

Прометей: Клевзуник 20 + 13 пiдбирань, Клебан 19 + 5 пiдбирань, Микита Безима 14, Клiмов 10, Максим Безима 0 — старт; Головчик 14, Бублик 7, Сандул 2, Шавгаров 2, Петренко 1.В іншій грі  1/2 фіналу сьогодні зустрінуться лідер Суперліги Дніпро та волинський Старий Луцьк. Початок - о 17:00.

В іншій грі 1/2 фіналу сьогодні зустрінуться лідер Суперліги Дніпро та волинський Старий Луцьк. Початок - о 17:00.

Фінальний матч Кубку запланований на 17:00 10 березня.

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