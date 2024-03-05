Кольченка визнано MVP лютого в Суперлізі

Досвідчений форвард став новим лідером Старого Луцька

У голосуванні за найкращого гравця Суперліги в лютому перемогу здобув лідер Старого Луцька Олександр Кольченко.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Кольченко в лютому 2024 року набирав у середньому 22.0 очка, 6.5 підбирання та 3.0 передачі (РЕ 19.5), ставши автором двох переможних кидків в матчах южненського бабла проти БІПИ та Черкаських Мавпи.

Після підписання ексгравця збірної України Старий Луцьк демонструє позитивний баланс перемог та поразок в чемпіонаті України, а також здобув місце у Фіналі чотирьох Кубка України. У Суперлізі після переходу в луцький клуб Кольченко в середньому набирає 21.4 очка, 4.6 підбирання, 2.2 передачі та 1.4 перехоплення (РЕ 16.6).

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