Головне
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 397
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Сьогодні 12:41 1208
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 180
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 284
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 355
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 486
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 635 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 767
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 64390 13
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Вчора 21:43 4431
Прямі трансляції

Тимофеєнко назвав двох гравців, які є майбутнім Дніпра

Центр Сипало та розігруючий Колдомасов мають найбільший потенціал, на думку капітана команди
Сьогодні 14:08 52 0
Тимофеєнко назвав двох гравців, які є майбутнім Дніпра
#баскетбол, #Суперліга, #Станіслав Тимофеєнко, #ФБУ, #Іван Колдомасов, #Данило Сипало, #Іван Колдомасов

Джерело - ФБУ.

Капітан баскетбольного Дніпра Станіслав Тимофеєнко поділився своїми очікуваннями від виступів молоді клубу.

Про це він розповів прес-службі ФБУ під час особистого спілкування.

Кор.: Хто з молоді радує? У кому бачите потенціал?

– Дуже великий потенціал бачу в Данила Сипала. Хоча, йому ще потрібно дуже багато працювати у баскетбольному та тренажерному залах. Думаю, через один-два роки він зможе представляти нашу країну на рівні збірної та навіть спробувати себе у якомусь європейському клубі.

Сипало має хороші габарити. В нього зріст 2,10 м та дуже великий розмах рук. Завдяки швидкості він вільно почувається у нападі. В обороні він також за гру стабільно виконує по 2-3 блокшоти. В нього це дуже добре виходить. Він ще до кінця не сформувався фізично, тому якщо додасть у м’язах, зможе ще на 30-40% спрогресувати.

Кор.: Можливо, хтось ще?

– Ваня Колдомасов. Вважаю, що в нього також непоганий потенціал. 

Ваня є габаритним та фізично сильним гравцем. Коли він викладається на максимум та виконує настанови тренера, то у захисті його ніхто не може обіграти. В атаці він також добре відчуває гру. Завдяки своїй фізиці він може виконувати проходи, які також неймовірно важко зупинити.

Нагадаємо, що у останньому матчі Дніпро здобув переконливу перемогу над клубом Політехніка-Галичина.

Дніпро впевнено очолює турнірну таблицю української Суперліги – 24 перемоги у 24 іграх.

Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU 4202 1
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 7671 4
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 64390 13
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 156201
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4431
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27032
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336551 9
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 103091
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28185
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12783
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69076
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56219 1