Джерело - ФБУ.
Капітан баскетбольного Дніпра Станіслав Тимофеєнко поділився своїми очікуваннями від виступів молоді клубу.
Про це він розповів прес-службі ФБУ під час особистого спілкування.
Кор.: Хто з молоді радує? У кому бачите потенціал?
– Дуже великий потенціал бачу в Данила Сипала. Хоча, йому ще потрібно дуже багато працювати у баскетбольному та тренажерному залах. Думаю, через один-два роки він зможе представляти нашу країну на рівні збірної та навіть спробувати себе у якомусь європейському клубі.
Сипало має хороші габарити. В нього зріст 2,10 м та дуже великий розмах рук. Завдяки швидкості він вільно почувається у нападі. В обороні він також за гру стабільно виконує по 2-3 блокшоти. В нього це дуже добре виходить. Він ще до кінця не сформувався фізично, тому якщо додасть у м’язах, зможе ще на 30-40% спрогресувати.
Кор.: Можливо, хтось ще?
– Ваня Колдомасов. Вважаю, що в нього також непоганий потенціал.
Ваня є габаритним та фізично сильним гравцем. Коли він викладається на максимум та виконує настанови тренера, то у захисті його ніхто не може обіграти. В атаці він також добре відчуває гру. Завдяки своїй фізиці він може виконувати проходи, які також неймовірно важко зупинити.
Нагадаємо, що у останньому матчі Дніпро здобув переконливу перемогу над клубом Політехніка-Галичина.
Дніпро впевнено очолює турнірну таблицю української Суперліги – 24 перемоги у 24 іграх.
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