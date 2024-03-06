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Прометей зіграє з Арісом в 1/8 фіналу Єврокубку

Сьогодні 09:48 73 0
Прометей зіграє з Арісом в 1/8 фіналу Єврокубку
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, Прометей зіграє матч 1/8 фіналу Єврокубку проти грецького Аріса.

Зустріч відбудеться о 19:00 за київським часом на "Арені Рига".

Нагадаємо, Прометей посів 4-те місце в Групі Б, Аріс став 5-м на груповому етапі турніру.

Команди зіграють один матч, який визначить чвертьфіналіста Єврокубку. Переможець протистояння зустрінеться в 1/4 фіналу з французьким Бургом.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на ютуб-каналі DIVISPORT.

Напередодні у Латвійсько-Естонській лізі Прометей програв ризькому клубу ВЕФ Рига.

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