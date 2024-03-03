Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 3 березня, у дніпровській арені "Шинник" відбулося жеребкування Фіналу чотирьох Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2023/24.
Пари визначили перед початком матчу 1/4 фіналу між місцевим Дніпром та Черкаськими Мавпами.
Результати жеребкування:
- Київ-Баскет – Прометей
- Старий Луцьк – Дніпро/Черкаські Мавпи
Фінал чотирьох Кубку України пройде в столичному ПС "Венето". 9 березня відбудуться півфінальні матчі, а 10-го - фінал.
Відзначимо, що матчі Фіналу чотирьох Кубку пройдуть із глядачами, продаж квитків розпочнеться у понеділок, 4 березня.
Нагадаємо, вчора Мавпи здолали Кривбас, а Дніпро виграв у Біпи у межах 1/8 фіналу.