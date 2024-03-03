Матчі Фіналу чотирьох зможуть відвідати глядачі

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 3 березня, у дніпровській арені "Шинник" відбулося жеребкування Фіналу чотирьох Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2023/24.

Пари визначили перед початком матчу 1/4 фіналу між місцевим Дніпром та Черкаськими Мавпами.

Результати жеребкування:

Київ-Баскет – Прометей

Старий Луцьк – Дніпро/Черкаські Мавпи

Фінал чотирьох Кубку України пройде в столичному ПС "Венето". 9 березня відбудуться півфінальні матчі, а 10-го - фінал.

Відзначимо, що матчі Фіналу чотирьох Кубку пройдуть із глядачами, продаж квитків розпочнеться у понеділок, 4 березня.

Нагадаємо, вчора Мавпи здолали Кривбас, а Дніпро виграв у Біпи у межах 1/8 фіналу.