Прометей поступився ВЕФ Ризі у матчі лідерів ЛЕБЛ

Кам'янчани програли у центральному матчі ігрового тижня ліги

Джерело - Чемпіон.

У Латвійсько-Естонській лізі Прометей програв ризькому клубу ВЕФ Рига з рахунком 83-76.

Відбулося справжнє ризьке дербі. Вболівальники обох команд у великій кількості заповнили трибуни Олімпійського центру в Римі.

Кращим у складі українців став Рональд Матч, який набрав 20 очок. Центровий Онджей Балвін до 10 очок додав 7 підбирань.

Латвійська-Естонська баскетбольна ліга Pafbet. Рига (Латвiя).

2 березня

ВЕФ Рига (Латвія) - Прометей (Україна) 83:76 (26:29, 15:10, 16:19, 26:18)

БК "ВЕФ Рига" (Латвія): Бумейстерс (3), Пайпс (21), Бертанс, капiтан (10), Уiттiнгтон (18 + 7 пiдбирань), Гулбiс (10 + 7 пiдбирань) - стартова п'ятiрка; Лоттi (15 + 4 передачi), Пiннiс (6), Блумс (0).

БК "Прометей": Липовий (3 + 3 перехоплення), Клавелл (5 + 4 передачi), Лукашов (3 + 4 передачi), Кеннедi (8), Одiасе (6) - стартова п'ятiрка; Санон (8), Агада (10), Балвiн (10 + 7 пiдбирань), Ткаченко (3), Марч (20), Бобров (0).

Пометей посідає друге місце у турнірній таблиці, лідери ліги ВЕФ після цього матчу зуміли відірватися від українців на відстань у дві перемоги.