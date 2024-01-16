MVP ігрового тижня Суперліги став капітан Дніпра

Позаду перший ігровий тиждень 2024 року

Джерело - ФБУ.

MVP минулого ігрового тижня української баскетбольної Суперліги визнано капітана Дніпра Станіслава Тимофеєнка.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

MVP ігрового тижня визнано капітана Дніпра Станіслава Тимофеєнка. Бігмен лідерів Суперліги допоміг своїй команді здобути чергові три перемоги: над Старим Луцьком (14 очок, 8 підбирань, 2 передачі), Київ-Баскетом (16 очок, 9 підбирань, 4 передачі) та Черкаськими Мавпами (21 очко, 7 підбирань). Варто відзначити і фантастичний вклад Максима Нікітіна, який після нагороди кращого гравця місяця виглядам одним із найкращих і в цьому баблі.

Минулого тижня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Favbet було зіграно 15 матчів - шість ігор приймав львівський ПС Галичина, ще дев’ять зустрічей було зіграно на арені в Луцьку. За підсумком цих матчів визначено чергову символічну збірну ігрового тижня регулярного чемпіонату національної першості:

Елайджа Джойнер (Рівне) - 15.3 очка, 4.7 передачі, 3.3 підбирання (РЕ 16.3)

Джакор Нельсон (Політехніка-Галичина) - 19.3 очка, 8.7 підбирання, 4.3 передачі, 3.0 перехоплення (РЕ 16.0)

Ілля Кабацюра (Прикарпаття-Говерла) - 13.3 очка, 9.0 підбирання, 2.7 передачі (РЕ 14.3)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - 17.0 очка, 8.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 18.3)

Максим Нікітін (Запоріжжя) - 20.7 очка, 9.7 підбирання, 1.7 передачі (РЕ 23.3)

Водночас Дніпро продовжує очолювати турнірну таблицю зі 100% показником - 15 перемог в 15 матчах сезону, а Тимофеєнко залишається найкращим гравцем лідерів сезону за очками, підбираннями та ефективністю.