Визначено символічну збірну та MVP шостого тижня Суперліги

Підсумки останнього ігрового тижня 2023 року в регулярному чемпіонаті

Цього тижня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно 15 матчів - шість ігор приймала столиця, ще дев’ять зустрічей було зіграно на арені в Івано-Франківську.

За підсумком цих матчів визначено символічну збірну шостого ігрового тижня регулярного чемпіонату:

Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) - 19.3 очка, 6.3 передачі, 3.3 підбирання (РЕ 16.3)

Брентлі Байнум (Київ-Баскет) - 22.7 очка, 4.0 підбирання, 3.3 передачі, 2.3 перехоплення (РЕ 26.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - 15.0 очка, 6.7 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 18.3)

Максим Нікітін (Запоріжжя) - 21.3 очка, 5.7 підбирання, 2.7 передачі (РЕ 21.7)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) - 23.3 очка, 8.3 підбирання, 5.0 передачі (РЕ 32.7)

Також варто відзначити виступ форварда Київ-Баскета Вадима Заплотинського, який в трьох матчах поспіль збирав дабл-дабли, завершивши тиждень із солідними показниками - 12.7 очка, 13.7 підбирання, 2.7 блок-шота (РЕ 25.0).

Вдало розпочав новий етап кар’єри MVP минулого сезону Володимир Конєв, який перейшов із Будівельника в Дніпро: в трьох матчах в Івано-Франківську форвард набирав 12.7 очка, 7.3 підбирання, 2.7 блок-шота, 2.3 передачі (РЕ 19.0) у складі своєї нової команди.

Лідерську гру у складі Запоріжжя продемонстрував капітан Олександр Сізов, який допоміг своїй команді вперше в сезоні пройти тиждень з трьома перемогами в активі, набираючи 13.0 очка, 6.7 підбирання, 6.7 передачі (РЕ 16.0).

MVP ігрового тижня визнано центрового Черкаських Мавп Андрія Агафонова, який став автором історичного перфоманса. Бігмен встановив новий рекорд результативності сезону, набравши 41 очко в матчі проти БІПИ, реалізувавши 13 з 14 двоочкових, 2 з 2 триочкових та 9 з 10 штрафних.