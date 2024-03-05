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Сакраменто з Ленем програв Чикаго: результати матчів НБА

Сьогодні 08:53 149 0
Сакраменто з Ленем програв Чикаго: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто з Олексієм Ленем поступився на своєму майданчику Чикаго.

НБА - Регулярний чемпіонат
5 березня

Бруклін - Мемфіс 102:106 (31:29, 21:24, 25:27, 25:26)

Мілвокі - Кліпперс 113:106 (25:35, 23:20, 25:26, 40:25)

Міннесота - Портленд 119:114 (28:26, 27:22, 33:34, 31:32)

Юта - Вашингтон 127:115 (35:41, 39:34, 28:26, 25:14)

Сакраменто - Чикаго 109:113 (36:22, 20:27, 35:28, 18:36)

Український центровий Кінгз Олексій Лень відіграв 9 хвилин 36 секунд, набрав чотири очки, зробив чотири підбирання та два блок-шоти.

Лейкерс - Оклахома 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32)

Напередодні Бостон з українцем Михайлюком розгромив Голден Стейт.

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