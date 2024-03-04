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Пустовий став найкращим снайпером у матчі за Обрадойро

Відома причина, чому не зіграв Ковляр
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Пустовий став найкращим снайпером у матчі за Обрадойро
Фото - Obradoiro CAB
#Артем Пустовий, #Олександр Ковляр

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру іспанської АСВ український бігмен Артем Пустовий розділив звання найкращого скорера з жиронцем Кенні Черрі – по 20 очок. 

Українець відіграв 24 хвилини за Обрадойро у програному матчі Жироні - 77:78. 

Відео

Пустовий до 20 очок (7/9 двоочкові, 6/8 штрафні) додав 6 підбирань, 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 2 втратах та 4 фолах. 

АСВ, Іспанія

2 березня

Жирона - Обрадойро 78:77 (13:26, 18:11, 27:18, 20:22)

Жирона: Черрі 20, Сушинскас 16.

Обрадойро: Пустовий 20, Мендоза 19.

Зазначимо, що розігруючий збірної України та Обрадойро Олександр Ковляр, що став другим найкращим асистентом кваліфікації Євробаскету, пропустив гру через вірусне захворювання.

Минулого ігрового дня у НБА Станіслав Михайлюк допоміг Бостону розгромити Голден Стейт зі Стефеном Каррі у складі. 

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