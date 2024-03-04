Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон здобув розгромну перемогу над Голден Стейт. Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк провів на майданчику 19 хвилин, за цей час набрав 8 очок, 2 асиста та 4 підбирання. У нинішньому сезоні Михайлюк проводить у середньому 8 хвилин на паркеті та заробляє 2.8 балів за гру.

НБА - Регулярний чемпіонат

04 березня

Даллас – Філадельфія 116:120 (22:32, 29:24, 25:34, 40:30)

Бостон – Голден Стейт 140:88 (44:22, 38:16, 33:24, 25:26)

Міннесота – Кліпперс 88:89 (30:18, 16:31, 22:18, 20:22)

Торонто – Шарлотт 111:106 (27:29, 25:19, 30:27, 29:31)

Орландо – Детройт 113:91 (31:27, 28:23, 30:21, 24:20)

Сан-Антоніо – Індіана 117:105 (26:16, 26:32, 34:29, 31:28)

Клівленд – Нью-Йорк 98:107 (19:28, 34:23, 25:36, 20:20)

Фінікс – Оклахома 110:118 (24:28, 28:38, 33:23, 25:29)