Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:13 587 2
Збірна України вдруге розгромила Болгарію в Лізі націй
Сьогодні 17:11 412
Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:58 523
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 1044
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги
Вчора 23:59 707
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро
Вчора 23:21 562
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
Вчора 20:20 1335
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Вчора 17:55 589
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у матчі з чотирма перервами
Вчора 17:24 6588
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Вчора 17:05 380
Прямі трансляції

Ковляр став другим найкращим асистентом кваліфікації Євробаскету

Сьогодні 18:10 106 0
Ковляр став другим найкращим асистентом кваліфікації Євробаскету
#Олександр Ковляр

Джерело - fbu.ua.

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр став другим найкращим гравцем за підсумком першого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2025 за результативними передачами.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

В середньому за два матчі проти Словенії та Португалії Ковляр віддавав 9.0 асиста - 8 проти словенців, та 10 проти португальців. Вище Олександра в рейтингу тільки Люк Нельсон зі збірної Великої Британії, але він зіграв лише один матч у відборі.

Позаду Ковляра в топ-10 залишились Клемен Препелич (Словенія), Томаш Саторанскі (Чехія), Томас Волкап (Греція), Кенан Сіпахі (Туреччина), Кей він дер Вурст (Нідерланди), Карл Вітл (Велика Британія), Ельвар Фрідріксон (Ісландія) та Іффе Лундберг (Данія).

Відзначимо, що також Ковляр четвертий серед усіх гравців відбору за ігровим часом: український розігруючий в двох матчах проводив на майданчику в середньому по 36.9 хвилини.

Середня статистика Ковляра в першому ігровому вікні відбору - 20.0 очка та 9.0 передачі при 41.2% реалізації кидків з гри (16.0).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги 707
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ 587 2
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 44174
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги 1044
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро 562
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу 1335
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34162
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29356 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50326
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14629
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155839
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63892