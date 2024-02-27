Розігруючий збірної України Олександр Ковляр став другим найкращим гравцем за підсумком першого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2025 за результативними передачами.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

В середньому за два матчі проти Словенії та Португалії Ковляр віддавав 9.0 асиста - 8 проти словенців, та 10 проти португальців. Вище Олександра в рейтингу тільки Люк Нельсон зі збірної Великої Британії, але він зіграв лише один матч у відборі.

Позаду Ковляра в топ-10 залишились Клемен Препелич (Словенія), Томаш Саторанскі (Чехія), Томас Волкап (Греція), Кенан Сіпахі (Туреччина), Кей він дер Вурст (Нідерланди), Карл Вітл (Велика Британія), Ельвар Фрідріксон (Ісландія) та Іффе Лундберг (Данія).

Відзначимо, що також Ковляр четвертий серед усіх гравців відбору за ігровим часом: український розігруючий в двох матчах проводив на майданчику в середньому по 36.9 хвилини.

Середня статистика Ковляра в першому ігровому вікні відбору - 20.0 очка та 9.0 передачі при 41.2% реалізації кидків з гри (16.0).

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