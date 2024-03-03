Команда вийшла до Фіналу чотирьох

Джерело - Чемпіон.

3 березня баскетбольний клуб Дніпро переміг Черкаські Мавпи у матчі чвертьфіналу Кубку України на домашній арені "Шинник" з рахунком 90:70.

Мавпи у третій чверті через перебір фолів втратили лідера команди Андрія Агафонов, що суттєво позначилось на грі команди.

Найкращим у складі переможців став капітан Станіслав Тимофеєнко - 28 очок + 8 підбирань + 6 передач. У гостей відзначимо захисника Еріка Буна - 21 очко + 8 підбирань.

Кубок України, 1/4 фіналу

Дніпро, "Шинник"

3 березня

Дніпро - Черкаські Мавпи 90:70 (25:21, 16:17, 20:21, 29:11)

Дніпро: Тимофеєнко 28 + 8 підбирань + 6 передач, Сорочан 14, Закурдаєв 9, Горобченко 9 + 12 передач + 6 підбирань, Бондарчук 8 + 4 передачі — старт, Дубоненко 10, Сипало 9, Колдомасов 3, Вільховецький, Шкода.

Черкаські Мавпи: Бун 21 + 7 підбирань + 4 перехоплення, Далкорт 9 + 4 підбирання + 4 передачі, Новіков 8, Агафонов 8 - 3 втрати, Руслов 4 — старт, Тіщенко 12 + 11 підбирань, Марченко 5, Кузнецов 3, Назаренко 2, Упир 0.

Фінал чотирьох Кубку відбудиться 9 березня у київському Палаці спорту "Венето".

У великій перерві чвертьфінального матчу в Дніпрі провели жеребкування. У 1/2 фіналу Дніпро зустрінецься зі Старим Луцьком, а Київ-Баскет - із Прометеєм.

Нагадаємо, Станіслав Тимофеєнко назвав двох гравців, які є майбутнім його команди та українського баскетболу.