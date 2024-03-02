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Дніпро здолав БІПУ на шляху до чвертьфіналу Кубку

Сьогодні 16:46 142 0
Дніпро здолав БІПУ на шляху до чвертьфіналу Кубку
Фото: FBU.ua
#БК Дніпро, #БІПА, #Кубок України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у Дніпрі відбувся матч 1/8 фіналу Кубку України.

Місцева команда здолала одеську БІПУ - 101:71

Найрезультативнішим гравцем матчу став Євгеній Сорочан, на рахунку якого 18 очок, 1 підбирання і 1 передача.

 

Кубок України. 1/8 фіналу

Дніпро

 

Дніпро — БІПА 101:71 (24:26, 29:18, 26:14, 22:13)

Дніпро: Сорочан 18, Тимофеєнко 16 + 5 передач + 4 підбирання, Закурдаєв 16 + 6 підбирань, Бондарчук 7 + 6 підбирань + 4 перехоплення, Горобченко 5 + 12 передач — старт, Тарасенко 13 + 7 підбирань, Сипало 13, Дубоненко 7, Вільховецький 2, Шкода 2, Колдомасов 2 + 10 передач

БІПА: Льюіс 16 + 10 підбирань, Ткаченко 10, Вітлі 8 + 5 передач - 5 втрат, Рябчук 6 + 6 передач + 3 перехоплення - 4 втрати, Рудик 5 — старт, Шашков 14, Нєамцу 5 + 6 підбирань, Баранов 4, Рикунов 3, Соловей 0

У 1/4 фіналу дніпряни зустрінуться з переможцем матчу Кривбас - Черкаські Мавпи.

У півфіналі КУ зіграють Прометей, Київ-Баскет і Старий Луцьк.

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