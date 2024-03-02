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Мавпи виграли у Кривбаса в Кубку України

Черкаська команда пробилась до чвертьфіналу
Сьогодні 19:37 120 0
Мавпи виграли у Кривбаса в Кубку України
Фото - ФБУ
#Кривбас, #БК Черкаські Мавпи, #Кубок України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи пройшли до 1/4 фіналу Кубку України, обігравши Кривбас (80:75) у Дніпрі.

У Мавп найрезультативнішим став Кирило Марченко з 23 очками (реалізував 6 з 10 триочкових). У Кривбаса кращими були Лейтерренс Рід з 32 очками та Євгеній Бречко - дабл-дабл із 19 очок і 10 підбирань.

Кубок України. 1/8 фіналу

Дніпро, Шинник

Кривбас - Черкаські Мавпи 75:80 (19:17, 25:19, 17:23, 14:21)

Кривбас: Рід 32 + 5 передач - 6 втрат, Бібіков 0, Бречко 19 + 10 підбирань, Мельник 5, Кундик 4 – старт; Бречка 10, Василенко 5, Железняк 0, Гладун 0.

Черкаські Мавпи: Агафонов 15 + 9 підбирань, Руслов 3, Кузнецов 0, Новіков 6, Марченко 23 - старт; Бун 16 + 5 підбирань + 6 передач, Далкорт 16 + 5 перехоплень, Тіщенко 1 + 6 підбирань, Назаренко 0, Упир 0.

Іншим чвертьфіналістом КУ сьогодні став Дніпро, здолавши одеську БІПУ. Саме з Мавпами дніпряни зустрінуться на наступному етапі змагань.

Раніше до 1/4 фіналу Кубку України пробилися Прометей, Київ-Баскет і Старий Луцьк.

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