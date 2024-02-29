Сакраменто з Ленем поступився Денверу: результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат

29 лютого

Індіана – Новий Орлеан 123:114 (40:24, 24:29, 32:33, 27:28)

Торонто – Даллас 125:136 (34:36, 33:30, 25:40, 33:30)

Міннесота – Мемфіс 110:101 (24:26, 26:27, 38:32, 22:16)

Чикаго – Клівленд 132:123 OT (23:32, 29:21, 26:28, 25:22, 12:12, 17:8)

Денвер – Сакраменто 117:96 (28:35, 37:20, 35:17, 17:24)

Український гравець Сакраменто Олексій Лень провів на паркеті 15 хвилин і 52 секунди та встиг набрати чотири очки, зробити два підбирання, два блокшоти та одне перехоплення.

Кліпперс – Лейкерс 112:116 (30:29, 36:23, 30:25, 16:39)