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Голден Стейт здолав Нью-Йорк, Лейкерс дотис Вашингтон: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:18 63 0
Голден Стейт здолав Нью-Йорк, Лейкерс дотис Вашингтон: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
1 березня

Орланда - Юта 115:107 (29:21, 24:30, 27:31, 35:25)

Шарлотт - Мілвокі 99: 111 (25:35, 26:35, 23:2, 25:19)

Бруклін - Атланта 124:97 (34:16, 22:34, 38:25, 30:22)

Нью-Йорк - Голден Стейт 99:110 (19:31, 27:24, 24:25 29:30)

Сан-Антоніо - Оклахома-Сіті 132:118 (37:37, 32:27, 29:32, 34:22)

Фінікс - Г'юстон 110:105 (33:17, 31:36, 22:22, 24:30)

Денвер - Маямі 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)

Лейкерс - Вашингтон 134:131 ОТ (31:34, 39:35, 29:26, 27:31, 8:5)

Напередодні Сакраменто з Ленем поступився Денверу.

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