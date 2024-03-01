Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
1 березня
Орланда - Юта 115:107 (29:21, 24:30, 27:31, 35:25)
Шарлотт - Мілвокі 99: 111 (25:35, 26:35, 23:2, 25:19)
Бруклін - Атланта 124:97 (34:16, 22:34, 38:25, 30:22)
Нью-Йорк - Голден Стейт 99:110 (19:31, 27:24, 24:25 29:30)
Сан-Антоніо - Оклахома-Сіті 132:118 (37:37, 32:27, 29:32, 34:22)
Фінікс - Г'юстон 110:105 (33:17, 31:36, 22:22, 24:30)
Денвер - Маямі 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)
Лейкерс - Вашингтон 134:131 ОТ (31:34, 39:35, 29:26, 27:31, 8:5)
Напередодні Сакраменто з Ленем поступився Денверу.