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Керр підпише з Голден Стейт найбільший контракт в історії НБА

Нова угода буде розрахована на 2 роки
Сьогодні 09:35 152 0
Керр підпише з Голден Стейт найбільший контракт в історії НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Голден Стейт, #Стів Керр

Джерело - ESPN.

Голден Стейт домовився з головним тренером Стівом Керром про новий контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Угода з наставником буде розрахована на 2 роки. За новим контрактом Керр заробить 35 млн доларів, що робить його найбільш високооплачуваним тренером у НБА.

Чинний контракт завершиться в кінці сезону 2023/2024.

Стів Керр очолив Голден Стейт у 2014 році. З того часу американський наставник здобув із командою 4 чемпіонства.

Напередодні "воїни" переграли Шарлотт у регулярному чемпіонаті НБА.

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