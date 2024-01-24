Йокич встановив вражаючий рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич набрав 31 очко, 13 підбирань і 10 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Індіани Пейсерз (109:114) та встановив рекорд ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Йокич показав точність кидків 70,9% з гри при 15,8 спроби за останні 10 матчів. Це найкращий показник в історії НБА, раніше жоден гравець на даному інтервалі не влучав більше 70% при 15+ спробах.

Йокич оформив 118-й трипл-дабл за кар’єру в НБА і займає четверте місце в історії за цим показником. Найближчою ціллю Йокича є Меджик Джонсон, на рахунку якого 138 трипл-даблів.