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Матчі Кубку України розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про вбитого у Німеччині Єрмакова

Вбивство 17-річного українця відбулося у суботу, 12 лютого
Сьогодні 15:49 277 0
Матчі Кубку України розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про вбитого у Німеччині Єрмакова
#ФБУ, #Володимир Єрмаков

Джерело - Чемпіон.

Матчі Кубку України розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про вбитого у німецькому Дюссельдорфі Володимира Єрмакова.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Вбивство 17-річного українця відбулося у суботу, 12 лютого. Невідомі завдали Володимиру смертельних поранень ножем. Пізніше був заарештований ймовірний вбивця.

Також були заарештовані ще троє підлітків, які причетні до злочину. Йдеться про 14-річного німця і двох сирійців 14 та 15 років.

Відзначається, що дехто з нападників раніше фігурував у інших кримінальних справах.

Володимир Єрмаков грав за дитячі команди Тейваз і 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12 (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Сьогодні, 18 лютого, відбудуться три матчі Кубку України: Київ-Баскет – Селф Мейд, Прометей-2 – Політехніка-Галичина та Рівне-ОШВСМ – Харківські Соколи.

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