У Німеччині затримали трьох підлітків, яких підозрюють у вбивстві українського баскетболіста

Володимиру Єрмакову було лише 17 років

Джерело - DW.

Поліція Німеччини заарештувала трьох підлітків, які можуть бути причетні до вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це повідомляє DW.

Вбивство 17-річного українця відбулося у суботу, 12 лютого. Невідомі завдали Володимиру Єрмакову смертельних поранень ножем. Пізніше був заарештований ймовірний вбивця.

Також були заарештовані ще троє підлітків, які причетні до злочину. Йдеться про 14-річного німця і двох сирійців 14 і 15-ти років.

Повідомляється, що у Єрмакова з Козаченком виник конфлікт із молодими людьми ще в автобусі. Коли транспорт прибув на вокзал, юнаки напали на баскетболістів.

Відзначається, що дехто з нападників раніше фігурував у інших кримінальних справах.

Володимир Єрмаков грав за дитячі команди Тейваз і 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12 (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.