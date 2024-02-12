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У Німеччині затримали вбивцю українського баскетболіста Єрмакова

Наразі тривають слідчі дії
Сьогодні 12:13 236 0
У Німеччині затримали вбивцю українського баскетболіста Єрмакова

Джерело - Чемпіон.

У Німеччині поліція вже затримала нападника, який вбив українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з главою поліції міста Ессен. Консули наголосили, що необхідно якнайшвидше провести розслідування та притягнути винних до відповідальності, каже Ніколенко.

За словами Ніколенка, контролюється лікування іншого постраждалого українця - баскетболіста Артема Козаченка. Наразі його стан стабільний.

Нагадаємо, 17-річний українець загинув у суботу ввечері. Невідомі завдали Володимиру Єрмакову смертельних поранень ножем.

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