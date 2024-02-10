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Рівне переграв Кривбас у Суперлізі

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Рівне переграв Кривбас у Суперлізі
#БК Кривбас, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

Рівне вдома обіграло Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 78:76.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Кривбас — Рівне 76:78 (25:13, 16:21, 18:21, 17:23)

Кривбас: Рід 23 + 7 підбирань, Мартинов 12 + 3 передачі, Тіщенко 9, Мельник 7 + 6 підбирань, Бібіков 5 — старт, Бречко 12, Бречка 8 + 4 підбирання, Кундик 0

Рівне: Сміт 16 + 6 підбирань - 3 втрати, Джойнер 14 + 6 передач - 3 втрати, Герасимчук 12, Соловйов 10, Водолазський 8 — старт, Тимощук 10 + 5 передачі + 4 підбирання, Шепелев 8 + 6 підбирань, Гаскінс 0, Чиж 0

Раніше Дніпро розгромив Політехніку-Галичину, а Запоріжжя переграло Прикарпаття-Говерлу.

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