Запоріжжя переграло Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Запоріжжя втретє у сезоні обіграло Прикарпаття-Говерлу

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 68:55.

Найкращим гравцем у переможців став Вiталiй Биков, який набрав 18 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Прикарпаття-Говерла — Запоріжжя 55:68 (18:15, 8:20, 14:17, 15:16)

Прикарпаття-Говерла: Чугунов 12 + 5 пiдбирань, Старцев 12 + 7 пiдбирань + 5 передач - 4 втрати, Кабацюра 8, Горобченко 6, Лесик 4 + 7 підбирань, – старт; Аврахов 5, Жулавський 4, А. Тимофійчук 2, Лонюк 2, Музиченко 0.

Запоріжжя: Биков 18, Нікітін 17 + 7 підбирань, Холод 7, Буц 2, Сізов 0 + 7 підбирань + 6 передач - 3 втрати - старт; Морозов 9, Дмитренко 6, Кабанов 4, Величко 3, Покоєнко 2.

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