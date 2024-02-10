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Дніпро розгромив Політехніку-Галичину у Суперлізі

Впевнена перемога Дніпра
Сьогодні 19:40 210 0
Дніпро розгромив Політехніку-Галичину у Суперлізі
#БК Дніпро, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Дніпро обіграв Політехніку-Галичину у матчі матчі другого ігрового дня рівненського баблу Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 80:56.

Найрезультативнішими в матчі стали дніпряни Станіслав Тимофеєнко з 16 очками та Максим Закурдаєв з 15 очками.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Дніпро — Політехніка-Галичина 80:56 (21:13, 20:13, 27:6, 12:24)

Дніпро: Колдомасов 2 + 4 підбирань + 5 передач, Сорочан 8 + 5 підбирань, Сипало 10 + 8 підбирань – 5 втрат, Тимофеєнко 16 + 5 підбирань, Закурдаєв 15 + 5 передач – старт; Тарасенко 13, Дубоненко 8, Вільховецький 3, Бондарчук 3, Шкода 2

Політехніка-Галичина: Качанов 7 + 5 підбирань + 5 перехоплень, Смітюх 8 + 6 підбирань, Карпюк 10 + 5 підбирань, Бартоломеєв 8, Сафонов 11 – старт; Путько 5, Станішевський 4, Пашалок 3, Ковальчук 0

Напередодні Дніпро переграв Прикарпаття-Говерлу.

Відзначимо, що Політехніка-Галичина завершить бабл в Рівному матчем проти Запоріжжя, а Дніпро зіграє проти Рівного.

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