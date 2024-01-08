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Грін планував завершити кар'єру

Дреймонд Грін обдумував завершення кар'єри
Сьогодні 22:24 184 0
Грін планував завершити кар'єру
#Голден Стейт, #Грін

Джерело - tribuna.com.

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін планував завершити кар’єру під час своєї дискваліфікації.

Про це розповів сам гравець.

"Я сказав йому: "Адаме (Адам Сільвер - комісар НБА - прим.), це занадто для мене. Це занадто багато. Мені стає складно через це все, і я збираюся завершити кар’єру". 

І Адам сказав: "Ти приймаєш дуже поспішне рішення, і я не дозволю тобі цього зробити".

У нас була довга, чудова розмова – це було дуже корисно для мене. Дуже приємно грати в лізі з таким комісаром, як Адам, який більше хоче допомогти вам, ніж нашкодити. Більше допомагати вам, ніж карати вас. Він піклується про гравців", - сказав Грін.

33-річний Дреймонд був дискваліфікований з 13 грудня за удар Нуркича по обличчю. Він пропустив 14 матчів своєї команди.

Нагадаємо, НБА зняла дискваліфікацію з Гріна.

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