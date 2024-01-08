Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін планував завершити кар’єру під час своєї дискваліфікації.

Про це розповів сам гравець.

"Я сказав йому: "Адаме (Адам Сільвер - комісар НБА - прим.), це занадто для мене. Це занадто багато. Мені стає складно через це все, і я збираюся завершити кар’єру".

І Адам сказав: "Ти приймаєш дуже поспішне рішення, і я не дозволю тобі цього зробити".

У нас була довга, чудова розмова – це було дуже корисно для мене. Дуже приємно грати в лізі з таким комісаром, як Адам, який більше хоче допомогти вам, ніж нашкодити. Більше допомагати вам, ніж карати вас. Він піклується про гравців", - сказав Грін.