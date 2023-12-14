НБА відсторонила Гріна

Джерело - wojesp.

НБА відсторонила форварда Голден Стейт Дреймонда Гріна на невизначений термін.

Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Його вилучили у матчі проти Фінікса за удар Юсуфа Нуркича по обличчю. Дреймонд отримав неспортивний фол другого ступеня.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Грін вже отримував 5-матчеву дискваліфікацію за сутичку у матчі з Міннесотою, під час якої він ззаду за шию схопив Руді Гобера.

У цьому сезоні він провів 15 матчів, у яких набирає в середньому 9.7 очка і 5.5 підбирання.

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