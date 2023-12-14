Головне
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 536
Пушич: Я пишаюся цією командою
Сьогодні 10:10 140 1
Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу
Сьогодні 08:10 549
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 01:36 4849
Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи
Сьогодні 01:29 242
Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:17 281
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:49 14451
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:33 15657
Шахтар зіграє в 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 00:07 385
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 602
Прямі трансляції

НБА відсторонила Гріна

Сьогодні 10:24 206 0
НБА відсторонила Гріна
#Голден Стейт, #Грін

Джерело - wojesp.

НБА відсторонила форварда Голден Стейт Дреймонда Гріна на невизначений термін.

Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Його вилучили у матчі проти Фінікса за удар Юсуфа Нуркича по обличчю. Дреймонд отримав неспортивний фол другого ступеня.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Грін вже отримував 5-матчеву дискваліфікацію за сутичку у матчі з Міннесотою, під час якої він ззаду за шию схопив Руді Гобера.

У цьому сезоні він провів 15 матчів, у яких набирає в середньому 9.7 очка і 5.5 підбирання.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 15120 1
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи 4849
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15478
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14451
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23557
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15657
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61951
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13877 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51830 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17445
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37337
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44008 1