НБА зняла дискваліфікацію з Гріна

Форвард незабаром може повернутися на майданчик

НБА зняла дискваліфікацію форварда Голден Стейт Дреймонда Гріна, яка тривала 12 матчів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Грін зробив кроки, які продемонстрували його прагнення відповідати своєю поведінкою стандартам, які очікуються від гравців НБА. Він проводив зустрічі з психологом і кілька разів зустрічався з представниками НБА, "Ворріорз" і Національної асоціації баскетболістів, такі зустрічі триватимуть протягом усього сезону", - йдеться в заяві.

Очікується, що йому знадобиться близько тижня на відновлення форми, перш ніж він повернеться до гри.

Нагадаємо, Гріна вилучили у матчі проти Фінікса за удар Юсуфа Нуркича по обличчю. Дреймонд отримав неспортивний фол другого ступеня.