Халібертон повторив досягнення Стоктона та Джонсона

Джерело - Чемпіон.
Лідер Індіани Тайріз Халібертон у матчі проти Нікс (140:126) набрав 22 очки, віддав 23 передачі та встановив рекорд.
Про це повідомляє Basketball Reference.
Для нього це другий матч поспіль з показниками 20+/20+.
Раніше в історії подібне вдавалося лише Джону Стоктону та Меджику Джонсону.
Загалом за дві гри Тайріз віддав 43 асисти, на які припали лише 2 втрати.
Every player in our database to have back-to-back games with 20+ points and 20+ assists:— Basketball Reference (@bball_ref) December 31, 2023
— Tyrese Haliburton
— John Stockton
— Magic Johnson#NBA | #BoomBaby pic.twitter.com/bI03IzpsMQ