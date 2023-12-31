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Халібертон повторив досягнення Стоктона та Джонсона

Сьогодні 15:40 164 0
Халібертон повторив досягнення Стоктона та Джонсона

Джерело - Чемпіон.

Лідер Індіани Тайріз Халібертон у матчі проти Нікс (140:126) набрав 22 очки, віддав 23 передачі та встановив рекорд.

Про це повідомляє Basketball Reference.

Для нього це другий матч поспіль з показниками 20+/20+.

Раніше в історії подібне вдавалося лише Джону Стоктону та Меджику Джонсону.

Загалом за дві гри Тайріз віддав 43 асисти, на які припали лише 2 втрати.

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