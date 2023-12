Халібертон повторив досягнення Стоктона та Джонсона

Лідер Індіани Тайріз Халібертон у матчі проти Нікс (140:126) набрав 22 очки, віддав 23 передачі та встановив рекорд.

Про це повідомляє Basketball Reference.

Для нього це другий матч поспіль з показниками 20+/20+.

Раніше в історії подібне вдавалося лише Джону Стоктону та Меджику Джонсону.

Загалом за дві гри Тайріз віддав 43 асисти, на які припали лише 2 втрати.

Every player in our database to have back-to-back games with 20+ points and 20+ assists:



— Tyrese Haliburton

— John Stockton

— Magic Johnson#NBA | #BoomBaby pic.twitter.com/bI03IzpsMQ