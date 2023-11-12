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Каррі встановив два феноменальні рекорди всіх часів НБА

Сьогодні 16:25 162 0
Каррі встановив два феноменальні рекорди всіх часів НБА
#Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі набрав 30 очок (5/10 двоочкових, 4/14 триочкових, 8/8 штрафних) в матчі регулярного чемпіонату НБА з Клівленд Кавальєрс (110:118) та встановив кілька рекордів.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі став першим гравцем в історії НБА, який забивав як мінімум 4 триочкових в кожному з 10 стартових матчів сезону.

Крім того, 35-річний Каррі тепер є найстаршим гравцем в історії НБА, який набирав у середньому 30+ очок за перші 10 матчів сезону.

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