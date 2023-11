Каррі встановив два феноменальні рекорди всіх часів НБА

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі набрав 30 очок (5/10 двоочкових, 4/14 триочкових, 8/8 штрафних) в матчі регулярного чемпіонату НБА з Клівленд Кавальєрс (110:118) та встановив кілька рекордів.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі став першим гравцем в історії НБА, який забивав як мінімум 4 триочкових в кожному з 10 стартових матчів сезону.

Крім того, 35-річний Каррі тепер є найстаршим гравцем в історії НБА, який набирав у середньому 30+ очок за перші 10 матчів сезону.

