Бостон з Михайлюком розібрався з Торонто: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

12 листопада

Орландо – Мілвокі 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)

Бостон - Торонто 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику майже 5 хвилин і не відзначився результативними діями.

Атланта - Майамі 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)

Голден Стейт - Клівленд 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)

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