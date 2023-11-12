Бостон з Михайлюком розібрався з Торонто: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
12 листопада
Орландо – Мілвокі 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)
Бостон - Торонто 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику майже 5 хвилин і не відзначився результативними діями.
Атланта - Майамі 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)
Голден Стейт - Клівленд 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)
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