Медведенко: Поставте на посаду міністра молоді та спорту стілець, і нічого не зміниться

Джерело - sport-express.ua.
Немає ніякої різниці, хто буде міністром молоді та спорту України.
Про це заявив дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.
Захарова: Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту в історії
"Думаю, поки буде виконуючий обов’язки. А взагалі немає ніякої різниці, хто буде міністром: Гутцайт або хтось інший, адже ця посада сьогодні нічого не вирішує і ні на що не впливає. Поставте на посаду міністра молоді та спорту стілець, і нічого не зміниться. Штучний інтелект також може бути міністром", - сказав Медведенко.
Раніше Михайлюк став рекордсменом серед українців в НБА.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!