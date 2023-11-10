Медведенко: Поставте на посаду міністра молоді та спорту стілець, і нічого не зміниться

Немає ніякої різниці, хто буде міністром молоді та спорту України.

Про це заявив дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

Захарова: Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту в історії

"Думаю, поки буде виконуючий обов’язки. А взагалі немає ніякої різниці, хто буде міністром: Гутцайт або хтось інший, адже ця посада сьогодні нічого не вирішує і ні на що не впливає. Поставте на посаду міністра молоді та спорту стілець, і нічого не зміниться. Штучний інтелект також може бути міністром", - сказав Медведенко.