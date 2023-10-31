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Михайлюк став рекордсменом серед українців в НБА

Сьогодні 18:39 154 0
Михайлюк став рекордсменом серед українців в НБА
#Святослав Михайлюк

Джерело - basket.com.ua.

Святослав Михайлюк у матчі з Вашингтоном (126:107) дебютував за Бостон та встановив рекорд серед українців в НБА.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Для баскетболіста Селтікс - сьома команда в кар’єрі в НБА. Він став першим українцем, який зіграв за сім франшиз ліги.

Показники всіх українців: 

  • 1. Святослав Михайлюк (Лейкерс, Детройт, Оклахома, Торонто, Нью-Йорк Нікс, Шарлотт та Бостон).
  • 2. Олексій Лень (Фінікс, Атланта, Торонто, Вашингтон та Сакраменто)
  • 3. Віталій Потапенко  (Клівленд, Бостон, Сіетл та Сакраменто)
  • 4. Олексій Печеров (Вашингтон та Міннесота)
  • 5. Кирило Фесенко (Юта та Індіана)
  • 6. В’ячеслав Кравцов (Детройт та Фінікс)
  • 7. Слава Медведенко (Лейкерс та Атланта)
  • 8. Олександр Волков (Атланта)

Юджин Джетер, який тривалий час грав за збірну України, в сезоні 2010/11 виступав за Сакраменто.

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