Михайлюк став рекордсменом серед українців в НБА

Святослав Михайлюк у матчі з Вашингтоном (126:107) дебютував за Бостон та встановив рекорд серед українців в НБА.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Для баскетболіста Селтікс - сьома команда в кар’єрі в НБА. Він став першим українцем, який зіграв за сім франшиз ліги.

Показники всіх українців:

1. Святослав Михайлюк (Лейкерс, Детройт, Оклахома, Торонто, Нью-Йорк Нікс, Шарлотт та Бостон).

2. Олексій Лень (Фінікс, Атланта, Торонто, Вашингтон та Сакраменто)

3. Віталій Потапенко (Клівленд, Бостон, Сіетл та Сакраменто)

4. Олексій Печеров (Вашингтон та Міннесота)

5. Кирило Фесенко (Юта та Індіана)

6. В’ячеслав Кравцов (Детройт та Фінікс)

7. Слава Медведенко (Лейкерс та Атланта)

8. Олександр Волков (Атланта)

Юджин Джетер, який тривалий час грав за збірну України, в сезоні 2010/11 виступав за Сакраменто.