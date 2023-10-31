Михайлюк став рекордсменом серед українців в НБА

Джерело - basket.com.ua.
Святослав Михайлюк у матчі з Вашингтоном (126:107) дебютував за Бостон та встановив рекорд серед українців в НБА.
Про це повідомляє basket.com.ua.
Для баскетболіста Селтікс - сьома команда в кар’єрі в НБА. Він став першим українцем, який зіграв за сім франшиз ліги.
Показники всіх українців:
- 1. Святослав Михайлюк (Лейкерс, Детройт, Оклахома, Торонто, Нью-Йорк Нікс, Шарлотт та Бостон).
- 2. Олексій Лень (Фінікс, Атланта, Торонто, Вашингтон та Сакраменто)
- 3. Віталій Потапенко (Клівленд, Бостон, Сіетл та Сакраменто)
- 4. Олексій Печеров (Вашингтон та Міннесота)
- 5. Кирило Фесенко (Юта та Індіана)
- 6. В’ячеслав Кравцов (Детройт та Фінікс)
- 7. Слава Медведенко (Лейкерс та Атланта)
- 8. Олександр Волков (Атланта)
Юджин Джетер, який тривалий час грав за збірну України, в сезоні 2010/11 виступав за Сакраменто.