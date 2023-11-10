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Захарова: Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту в історії

Захарова розповіла про відставку Гутцайту
Сьогодні 12:35 362 0
Захарова: Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту в історії
#Вадим Гутцайт, #Стелла Захарова

Джерело - sport-express.ua.

Колишній міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт не виконав своїх обіцянок.

Про це заявила Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.

"Моя думка, що за останній час не було зроблено того, чого б хотілося. На превеликий жаль, міністр не виконав свої обіцянки. Я тривалий час перебуваю у спорті і можу сказати, що Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту, який був в історії незалежної України.  Він мав, як спікер, об'єднати український спорт у цей важкий час, але він цього не зробив. У всіх федераціях, зокрема і в нашій, були тільки скандали і непорозуміння. Цьому сприяв і Гутцайт.

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Усі міністри намагалися знаходити якесь порозуміння між федераціями, але тільки не він. До Олімпійських ігор залишився рік, але я не можу сказати, що було щось зроблено для Української федерації гімнастики. Я навіть не можу згадати, що в нього вийшло. Коли щось виходить, то Гутцайт хвалить себе, а коли трапляються провали – звинувачує інших. Міністр має вміти брати на себе відповідальність, бо особисто йому довірили орган управління. Треба вміти визнавати помилки", - сказала Захарова.

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