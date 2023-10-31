Головне
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча
Вчора 23:31 1252
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
Сьогодні 21:26 132
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів
Сьогодні 20:43 1218
Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 20:39 199
Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй
Сьогодні 19:09 479
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу
Сьогодні 16:42 1000
Мудрик пропустить матч проти Блекберна у Кубку ліги
Сьогодні 15:08 333
Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA
Сьогодні 13:08 634
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:51 539
Екстренер Шахтаря може очолити Реал
Сьогодні 09:13 1028
Прямі трансляції

Будівельник розгромив Старий Луцьк у матчі Суперліги

Будівельник розпочав бабл впевненою перемогою над господарями
Сьогодні 21:12 195 0
Будівельник розгромив Старий Луцьк у матчі Суперліги
#Будівельник, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України столичний Будівельник розпочав луцький бабл з перемоги над Старим Луцьком (88:45).

Будівельник домінував під кільцем Старого Луцька, вигравши підбирання 53 проти 28,  набравши одразу 58 очок з фарби, зокрема 18 очок другого шансу. Плюс господарі реалізували лише 28% своїх кидків.

У Старого Луцька жоден гравець не набрав 10 очок, тоді як у Будівельника Володимир Конєв та Максим Сандул оформили дабл-дабл.

Завтра, 1 листопада, Будівельник проведе дербі з Київ-Баскетом, а Старий Луцьк спробує реабілітуватись в матчі проти БІПи.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
Луцьк, ОДЮСШ
31 жовтня

Старий Луцьк - Будівельник 45:88 (14:25, 6:19, 14:26, 11:18)

Старий Луцьк: Мусієнко 6, Коцько 9, Прозапас 7, Стейсі 2, Глушко 0 – старт; Дейна 8, Коровяков 5, Дюпін 5, Панфілов 2, Марків 1, Бедлінський 0

Будівельник: Зайцев 6, Буренко 7 + 5 підбирань + 9 передач, Лукінський 6 + 6 підбирань, Конєв 17 + 10 підбирань, Сандул 18 + 10 підбирань – старт; Кабанов 12 + 6 підбирань, Нікітін 10 + 5 підбирань, Кошеватський 7, Рахметов 3, Кольченко 2

Раніше Черкаські Мавпи дотиснули БІПу у Суперлізі, а Київ-Баскет здолав Запоріжжя у напруженому матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча 1252
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів 1218
Екстренер Шахтаря може очолити Реал Екстренер Шахтаря може очолити Реал 1028
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР 3795
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ 1355
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу 1000
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 29383
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42519 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 25398 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12908 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13109
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81411