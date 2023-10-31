Будівельник розгромив Старий Луцьк у матчі Суперліги

Будівельник розпочав бабл впевненою перемогою над господарями

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України столичний Будівельник розпочав луцький бабл з перемоги над Старим Луцьком (88:45).

Будівельник домінував під кільцем Старого Луцька, вигравши підбирання 53 проти 28, набравши одразу 58 очок з фарби, зокрема 18 очок другого шансу. Плюс господарі реалізували лише 28% своїх кидків.

У Старого Луцька жоден гравець не набрав 10 очок, тоді як у Будівельника Володимир Конєв та Максим Сандул оформили дабл-дабл.

Завтра, 1 листопада, Будівельник проведе дербі з Київ-Баскетом, а Старий Луцьк спробує реабілітуватись в матчі проти БІПи.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Луцьк, ОДЮСШ

31 жовтня

Старий Луцьк - Будівельник 45:88 (14:25, 6:19, 14:26, 11:18)

Старий Луцьк: Мусієнко 6, Коцько 9, Прозапас 7, Стейсі 2, Глушко 0 – старт; Дейна 8, Коровяков 5, Дюпін 5, Панфілов 2, Марків 1, Бедлінський 0

Будівельник: Зайцев 6, Буренко 7 + 5 підбирань + 9 передач, Лукінський 6 + 6 підбирань, Конєв 17 + 10 підбирань, Сандул 18 + 10 підбирань – старт; Кабанов 12 + 6 підбирань, Нікітін 10 + 5 підбирань, Кошеватський 7, Рахметов 3, Кольченко 2

Раніше Черкаські Мавпи дотиснули БІПу у Суперлізі, а Київ-Баскет здолав Запоріжжя у напруженому матчі.