Черкаські Мавпи дотиснули БІПА у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи здолали БІПА у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.
Матч завершився з рахунком 75:74.
Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Мавп Андрій Кальніченко - 22 очка, 6 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Відзначимо, що гру призупиняли на 20 хвилин через проблеми з електронним протоколом.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
31 жовтня
Черкаські Мавпи - БІПА 75:74 (21:18, 18:20, 11:15, 25:21)
Черкаські Мавпи: Кальніченко (22 + 6 підбирань), Далкорт (12 + 7 підбирань + 6 передач), Кузнецов (11 + 5 передач)
БІПА: Ткаченко (15 + 11 підбирань), Кадигроб (15 + 6 підбирань), Кемпбел (14 + 9 передач + 7 підбирань)
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