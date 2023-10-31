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Черкаські Мавпи дотиснули БІПА у Суперлізі

У Черкаських Мавп 3 перемоги в останніх 4 матчах
Сьогодні 15:38 241 0
Черкаські Мавпи дотиснули БІПА у Суперлізі
#БК Черкаські Мавпи, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здолали БІПА у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.

Матч завершився з рахунком 75:74.

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Мавп Андрій Кальніченко - 22 очка, 6 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення та 1 блок-шот. 

Відзначимо, що гру призупиняли на 20 хвилин через проблеми з електронним протоколом.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

31 жовтня

Черкаські Мавпи - БІПА 75:74 (21:18, 18:20, 11:15, 25:21)

Черкаські Мавпи: Кальніченко (22 + 6 підбирань), Далкорт (12 + 7 підбирань + 6 передач), Кузнецов (11 + 5 передач)

БІПА: Ткаченко (15 + 11 підбирань), Кадигроб (15 + 6 підбирань), Кемпбел (14 + 9 передач + 7 підбирань)

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