Столичний клуб здобув третю звитягу в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув свою третю перемогу в сезоні Суперліги, здолавши в Луцьку Запоріжжя з рахунком 63:60.

У переможців варто відзначити результативну гру тріо легіонерів, але найціннішим гравцем матчу став бігмен Марканіс Хаймон, який відіграв свій найкращий матч в сезоні - 13 очок, 13 підбирань, 4 блок-шоти та 2 передачі (РЕ 27).

Тепер обидві команди мають 50% перемог після шести зіграних матчів. Київ-Баскет 1 листопада зіграє в Луцьку проти чемпіона України Будівельника, а Запоріжжя в цей же день протистоятиме Черкаським Мавпам.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Луцьк, ОДЮСШ

31 жовтня

Київ-Баскет - Запоріжжя 63:60 (19:15, 12:19, 16:13, 16:13)

Київ-Баскет: Байнум 20 + 7 підбирань, Хаймон 13 + 13 + 4 блок-шоти, Кіснгбі 16 + 7 передач - 5 втрат, Заплотинський 8 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Іванов 0 — старт, Юрченко 5, Стародуб 4, Ожегов 2 + 4 підбирання

Запоріжжя: Морозов 12, Хохоник 10 + 4 передачі, Буц 9 + 9 підбирань + 2 блок-шоти, Сізов 8 + 9 підбирань + 4 передачі, Биков 4 - 4 втрати — старт, Липовцев 11 + 5 підбирань, Дмитренко 4, Покоєнко 2

Раніше Черкаські Мавпи дотиснули БІПу у Суперлізі.