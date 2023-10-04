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Томпсон - про новий контракт з Голден Стейт: Думаю, що це можливо

Сьогодні 11:51 102 0
Томпсон - про новий контракт з Голден Стейт: Думаю, що це можливо
Фото: Getty Images

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон може продовжити контракт з клубом.

Про це він розповів порталу Bleacher Report.

"Я думаю, що це можливо, а якщо ні, то життя все одно чудове. Я все ще граю в баскетбол, уже 13-й рік виступаю в НБА, тому у мене немає претензій. Щоб на мене не чекало в майбутньому, я зробив так багато чудових речей у цій формі, і я знаю, що є ще багато спогадів, які потрібно створити. 

Що б не трапилося, життя прекрасне. Я не можу скаржитися. Я провів тут неймовірну кар’єру, з нетерпінням чекаю, щоб зберегти ще більше чудових спогадів з хлопцями", – сказав Томпсон.

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