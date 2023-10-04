Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24, груповий етап 2-й тур, група H 4 жовтня, 2023 рік. 19:45 Антверпен (Бельгія) - Шахтар Донецьк (Україна) Босейлстадіон (Антверпен, Бельгія) Головний арбітр - Раде Обренович (Сербія) Трансляція - MEGOGO

Шахтар у матчі другого туру Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє в гостях проти чемпіона Бельгії Антверпена. Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.

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Антверпен

Абсолютний дебютант, для якого гра проти Шахтаря стане лише другою в турнірі та першою на власному полі. У стартовому турі підопічні Марка ван Боммела зазнали розгромної поразки на Камп Ноу від Барселони (5:0).

Чинний чемпіон Бельгії пробився до групового етапу через кваліфікацію, здолавши в раунді плей-оф за сумою двох матчів грецький АЕК (1:0, 2:1).

В останній грі національної першості Антверпен втратив очки в гостях із Мехеленом (0:0). Команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Ліги Жупіле, набравши 14 очок у 9 матчах. Причому "старі" не перемагають уже 5 матчі поспіль.

У лазареті команди знаходиться другий воротар Ортвін де Фольф, у якого травма пальця, давно травмовані захисники Бйорн Енгельс (ахіллове сухожилля) та Кобі Корбані. Останні 5 матчів пропустили захисник Сем Вайнс (забій) і півзахисник Якоб Ондрейка.

Шахтар

"Гірники" в першому турі вдома програли Порту (3:1).

В останньому матчі УПЛ підопічні ван Леувена несподівано поступилися вдома Ворсклі (1:2). Попри поразку, донеччани продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи в доробку 19 очок після 9 матчів.

Не допоможуть команді Лассіна Траоре, який через розрив сухожилля опинився поза заявкою на груповий етап, Валерій Бондар, який пропускає старт сезону через перелом ключиці, та Микола Матвієнко, який зазнав травми в матчах за збірну.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 1 1 0 0 5-0 3 2 Порту 1 1 0 0 3-1 3 3 Шахтар 1 0 0 1 1-3 0 4 Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Історія зустрічей

Раніше команди не зустрічалися.

Пряма мова

Марк ван Боммел (головний тренер Антверпена):

"Я абсолютно не згоден із критикою на нашу адресу, це надто стереотипно. Думаю, ми граємо добре, багато володіємо м'ячем та намагаємось знищити суперника. Тільки питання: яка команда отримає три шанси в перші п'ятнадцять хвилин, зіткнувшись зі стіною? Думаю, у Європі лише дві такі команди: Манчестер Сіті та Барселона. Наше завдання – усунути цю прогалину, й ми продовжуватимемо спроби.

Шахтар? Вони грають на виїзді, ми навіть не знаємо, чого чекати. Наприклад, ми чекали від Гента зовсім іншої гри.

Хто вам сказав, що ми маємо фінішувати третіми? Керівництво? Слухайте, у нас усіх є амбіції. Ми зробили дубль, потім узяли Суперкубок та реалізували свою мрію, вийшовши до групи Ліги чемпіонів. Той факт, що ми тут, уже вражає. Але Барселона, Порту та Шахтар – це три гарні команди. Дарма що Порту та Шахтар не надто вражають, вони є найкращими клубами Португалії та України".

Патрік ван Леувен (головний тренер Шахтаря):

"Наша головна мета - перемогти. Тому завтра ми побачимо, буде якась несподіванка для суперника чи ні. Але наше завдання - виграти.

Ми, звісно, переглядали всі матчі Антверпена, знаємо, як грає суперник. Ми так само прораховуємо всі ситуації, усі варіанти. Як я вже казав, наша мета - перемогти та якнайкраще представити команду у завтрашній грі. Що ж до поточної ситуації, то в Україні триває війна. Перший складний момент - це пересування в межах країни та за кордоном, тому що це зараз забирає набагато більше часу. Другий момент: під час матчів в Україні часто лунають повітряні тривоги, через що наші ігри тривають понад 90 хвилин. Це впливає психологічно та мотиваційно, але така ситуація. У нас війна, воєнний стан, ми маємо агресора. І в такій ситуації мусимо підлаштовуватися.

Є трохи тиску, але не зі сторони, а це більше внутрішній тиск, який стимулює в позитивному розумінні, мотивує на перемогу. І ми знаємо, що саме це завдання стоїть перед нами завтра".

Орієнтовні склади

Антверпен: Бюте, Батай, Арделвейрелд, Кулібалі, Вейндал, Кейта, Кейк, Вермелен, Еккеленкамп, Баліквіша, Янссен.

Шахтар: Різник, Конопля, Чигринський, Міроші, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Назарина, Сікан.

Цифри й факти

Антверпен уперше зіграє проти команди з України;

До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);

Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;

Поразка від Барселони в 1 турі стала другою за останні 11 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);

Домашній європейський рекорд Антверпена: 16 перемог, 7 нічиїх і 11 поразок; вони виграли чотири та програли чотири з останніх дев'яти матчів.

Шахтар провів 14 матчів проти команд із Бельгії: 8 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 31:14). У гостях - 4 перемоги, 2 нічиї й 1 поразка;

Востаннє Шахтар зустрічався з бельгійським суперником у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2021/22, двічі обігравши Генк із рахунком 2:1 на шляху до групового етапу;

Шахтар також здобув перемогу в чотирьох останніх поїздках до Бельгії, де єдиною поразкою став перший візит (і перша гра проти бельгійського клубу) - поразка з рахунком 0:1 від Брюгге в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА-1995/96;

Чемпіон України виграв лише один з останніх 14 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (6 нічиїх і 7 поразок). Перемога минулого сезону над Лейпцигом - їхній єдиний успіх за останні вісім матчів на виїзді (2 нічиї й 5 поразок);

Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.

Прогноз букмекерів

Перемога Антверпена - 1,83

Нічия - 4,1

Перемога Шахтаря - 4,3

Прогноз чемпіона

Нічия - 1:1