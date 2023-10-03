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Каррі хоче зіграти на Олімпіаді-2024

Стефен Каррі прокоментував участь на Олімпіаді
Сьогодні 09:22 180 0
Каррі хоче зіграти на Олімпіаді-2024
Фото - Getty Images
#Стефен Каррі

Джерело - kendra__andrews.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі заявив про бажання зіграти за збірну США з баскетболу на Олімпіаді-2024.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я хочу грати. Це єдине, що я не зробив. Я точно хочу бути там. Я хочу бути в команді", - сказав Каррі.

Каррі разом зі збірної не виступав на Олімпіадах, на його рахунку тільки 2 золота чемпіонату світу.

Збірна США тріумфувала на 4 останніх Олімпійських іграх, проте провалилася на двох останніх чемпіонатах світу. Готуватиме збірну до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

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