Каррі хоче зіграти на Олімпіаді-2024

Стефен Каррі прокоментував участь на Олімпіаді

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі заявив про бажання зіграти за збірну США з баскетболу на Олімпіаді-2024.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я хочу грати. Це єдине, що я не зробив. Я точно хочу бути там. Я хочу бути в команді", - сказав Каррі.

Каррі разом зі збірної не виступав на Олімпіадах, на його рахунку тільки 2 золота чемпіонату світу.

Збірна США тріумфувала на 4 останніх Олімпійських іграх, проте провалилася на двох останніх чемпіонатах світу. Готуватиме збірну до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).