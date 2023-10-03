Леброн: Хочу зіграти на Олімпіаді

Леброн прокоментував свою участь на Олімпіаді-2024

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс має бажання зіграти за збірну США на Олімпіаді-2024.

Про це розповів сам баскетболіст під час медіа дня перед стартом тренувального табору.

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"Відчуваю, що маю ще багато сил у запасі, щоб допомогти команді. Цей сезон буде останнім? Я не знаю. Нині я щасливий і всім задоволений. Я вже хочу розпочати тренувальний табір та готуватися до сезону. Поки що я не знаю, яким буде кінець мого шляху. Зіграти на Олімпіаді-2024? Так, це мені цікаво. Все залежатиме від моїх фізичних кондицій наприкінці цього сезону", – сказав Джеймс.

Наприкінці року баскетболісту виповниться 39 років.

Відзначимо, що збірна США тріумфувала на 4 останніх Олімпійських іграх, проте провалилася на двох останніх чемпіонатах світу. Готуватиме збірну до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

Раніше про готовність зіграти на Олімпійських іграх заявив Стеф Каррі.