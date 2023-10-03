Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 655
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 228
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 5523
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:15 683
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 789
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 353
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 1895 1
Циганков вибув на місяць через травму
Вчора 15:07 1040
Мрія 2006 виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу
Вчора 14:37 1479
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Вчора 13:59 334933 5
Прямі трансляції

Леброн: Хочу зіграти на Олімпіаді

Леброн прокоментував свою участь на Олімпіаді-2024
Сьогодні 11:55 108 0
Леброн: Хочу зіграти на Олімпіаді
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс

Джерело - sport.ua.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс має бажання зіграти за збірну США на Олімпіаді-2024.

Про це розповів сам баскетболіст під час медіа дня перед стартом тренувального табору.

Актуально: Леброн, Каррі, Дюрент і Грін готові взяти участь в Олімпійських іграх-2024

"Відчуваю, що маю ще багато сил у запасі, щоб допомогти команді. Цей сезон буде останнім? Я не знаю. Нині я щасливий і всім задоволений. Я вже хочу розпочати тренувальний табір та готуватися до сезону. Поки що я не знаю, яким буде кінець мого шляху.

Зіграти на Олімпіаді-2024? Так, це мені цікаво. Все залежатиме від моїх фізичних кондицій наприкінці цього сезону", – сказав Джеймс.

Наприкінці року баскетболісту виповниться 39 років.

Відзначимо, що збірна США тріумфувала на 4 останніх Олімпійських іграх, проте провалилася на двох останніх чемпіонатах світу. Готуватиме збірну до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

Раніше про готовність зіграти на Олімпійських іграх заявив Стеф Каррі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 334933 5
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 6801 3
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 5523
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 5909
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу 2725
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2077
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25707
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55034
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38323 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80920
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93924
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15611 2